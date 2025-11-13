Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

We willen allemaal gezond oud worden en liefst een beetje langzaam. Terwijl de markt overspoeld wordt met supplementen, trends en dure anti-agingbehandelingen, blijkt uit onderzoek dat de sleutel tot een langer leven vaak verrassend simpel is.

Want leeftijd is niet alleen het aantal verjaardagen dat je hebt gevierd. Wetenschappers maken onderscheid tussen je chronologische leeftijd (hoe lang je leeft) en je biologische leeftijd: hoe goed je cellen, organen en DNA nog functioneren. Die biologische leeftijd blijkt veel beter te voorspellen hoe lang je zult leven.

En die kun je beïnvloeden. Onderzoekers wijzen op vijf bewezen manieren om je lichaam jong te houden:

1. Blijf bewegen

Regelmatige beweging verlaagt de kans op vrijwel alle leeftijdsgerelateerde ziekten. Zelfs wie later begint, kan winst boeken: in één studie verjongden proefpersonen hun biologische leeftijd met ruim twee jaar na acht weken sporten. Kracht- én duurtraining blijken het meest effectief.

2. Eet bewust

Een dieet rijk aan groente, fruit, volkorenproducten, vis, noten en gezonde vetten vertraagt het verouderingsproces. In een onderzoek onder bijna 2700 vrouwen bleken gezonde eters gemiddeld 2,4 jaar “jonger” op celniveau.

3. Slaap goed

Slaap is hét herstelmoment van het lichaam. Te weinig slaap – minder dan vijf uur per nacht – verhoogt het risico op hartziekten, diabetes en dementie. Nachtwerkers bleken zelfs gemiddeld een jaar ouder volgens hun biologische klok.

4. Laat ongezonde gewoontes achterwege

Roken, vapen en alcohol versnellen de veroudering van cellen en DNA. Elke sigaret of borrel draagt bij aan meer ontstekingen en snellere slijtage van organen.

5. Verminder stress

Chronische stress versnelt de biologische klok door schade aan DNA en hormoonontregeling. Wie regelmatig ontspant – via meditatie, natuur of sociale contacten – blijft lichamelijk jonger.