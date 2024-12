Twee doden bij beruchte zeilwedstrijd in Australië

SYDNEY (ANP) - Twee zeilers zijn omgekomen bij afzonderlijke incidenten tijdens de Sydney to Hobart Yacht Race, hebben de organisatoren vrijdag gemeld. De beruchte Australische zeilwedstrijd begon donderdag met voorspelde stormachtige wind en hoge golven.

Beide bemanningsleden werden geraakt door gieken terwijl de jachten langs de kust van New South Wales richting Hobart in Tasmanië voeren, nadat ze op tweede kerstdag waren vertrokken uit de haven van Sydney. Hun medebemanningsleden probeerden hen tevergeefs te reanimeren.

Het wedstrijdcomité geeft geen verdere details over de sterfgevallen, aangezien de politie nog onderzoek doet en sommige familieleden nog niet zijn geïnformeerd. "Onze gedachten zijn bij de bemanningen, familie en vrienden van de overledenen," aldus een verklaring.

De politie van New South Wales meldde dat de bemanningen van de zeiljachten haar tijdens de nacht op de hoogte brachten van de twee sterfgevallen. Op het moment van de fatale incidenten waaide er een sterke wind van 25 tot 30 knopen. De wedstrijdorganisatie start naar eigen zeggen een onderzoek om de veiligheid tijdens het evenement te verbeteren.

De Sydney to Hobart is een van de bekendste afstandsraces voor zeiljachten. Hoewel de race plaatsvindt tijdens de Australische zomer, zorgen stormen op zee vaak voor koude, ruige en veeleisende omstandigheden voor de bemanning. In 1998 waren de weersomstandigheden zo extreem dat vijf schepen zonken en zes mensen om het leven kwamen.