Justitie Israël beveelt onderzoek naar Sara Netanyahu

TEL AVIV (ANP) - De procureur-generaal van Israël heeft de politie opgedragen een onderzoek te starten naar de vrouw van premier Benjamin Netanyahu na mediaonthullingen. Vermoed wordt dat Sara Netanyahu de rechtsgang heeft belemmerd en getuigen heeft beïnvloed in de rechtszaak rond corruptie door haar echtgenoot, meldde het Israëlische ministerie van Justitie.

Het ministerie van Justitie noemde Sara Netanyahu in een verklaring niet bij naam, maar verwees naar recente onthullingen in de media. Volgens deze zou Sara Netanyahu een adviseur van haar man hebben opgedragen om een belangrijke getuige in een strafzaak tegen Netanyahu lastig te laten vallen door demonstranten. Die getuige heeft daarop een klacht ingediend tegen Sara Netanyahu.

Kort na de bekendmaking door justitie plaatste Benjamin Netanyahu een videofragment op X waarin hij zijn echtgenote prijst als zijn "levenssteun" en de "giftige" Israëlische media bekritiseert om de aanvallen op haar.

Netanyahu wordt beschuldigd van omkoping, fraude en integriteitsschending. Het proces begon in mei 2020 en is al meermaals vertraagd, onder meer door de oorlog in de Gazastrook. De aantijgingen houden onder meer in dat hij luxegeschenken van rijke vrienden zou hebben aangenomen in ruil voor gunsten.

De premier heeft de beschuldigingen altijd ontkend en sprak onlangs nog van "een wrede heksenjacht."