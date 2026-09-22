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Twee doden door noodweer in Japan

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 6:16
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TOKIO (ANP/DPA/RTR) - Bij aardverschuivingen als gevolg van zware regenbuien veroorzaakt door de tyfoon Dujuan zijn in Japan twee mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse omroep NHK. Vier anderen worden nog vermist. Bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom.
In Chiba, even ten oosten van Tokio, werd een man die aan het werk was op een graafmachine bedolven onder een aardverschuiving. Hij overleed volgens lokale media in het ziekenhuis. In Kanagawa, even ten zuiden van de Japanse hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving.
Tientallen huizen in Chiba en Kanagawa raakten beschadigd; ook overstroomden wegen en werden treinen stopgezet. Maandag werden in Japan al honderden vluchten geschrapt door de naderende tyfoon Dujuan.
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