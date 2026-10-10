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Twee doden na orkaan Isaias in VS

Samenleving
door anp
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HOUSTON (ANP/RTR) - Twee mensen zijn in de Verenigde Staten om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land is gekomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Inmiddels is Isaias afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen.
In Alabama en Florida kwamen twee mensen om het leven door omvallende bomen, meldden lokale media. In Houston County is het gevaarlijk op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Alle wegen zijn er daarom tijdelijk afgesloten.
Autoriteiten waarschuwden voor mogelijke zware overstromingen. In Florida zijn kort na het aan land komen van Isaias geen verzoeken voor zoek- en reddingsacties gedaan. Dat wijst volgens gouverneur Ron DeSantis op "een beperkte impact".
Isaias was de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland trof sinds orkaan Milton in 2024.
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