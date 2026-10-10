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Christa Pike ontslagen uit ziekenhuis, terug in gevangenis

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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 Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, anderhalve week na de mislukte executiepoging in de Amerikaanse staat Tennessee. Dat melden het lokale tv-station WVLT en andere Amerikaanse media. Ze is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan dertig jaar vastzit, laten haar advocaten weten.
Na de mislukte executie lag Pike buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten.
"Ze blijft medische zorg ontvangen in de gevangenis en wij zullen haar herstel in de gaten blijven houden", aldus haar advocaten.
Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw, die zij als 18-jarige samen met haar vriend pleegde. Tijdens haar executie kreeg ze twee injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit. Er wordt nog onderzocht wat er precies is misgegaan. Volgens haar advocaten had ze onder meer verwondingen aan haar armen opgelopen.
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