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Twee duikers vermist in Frankrijk na afbreken klif

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 1:26
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BIARRITZ (ANP) - Twee duikers worden vermist in het Franse Biarritz, nadat een deel van een klif in zee is gestort, schrijft de Franse krant Le Parisien. Op het strand van de bekende surfplaats was het woensdagavond erg druk toen het gebeurde, door de hittegolf waar Frankrijk mee te maken heeft.
Drie duikers bevonden zich ten tijde van de instorting waarschijnlijk onderaan de klif, meldt het departement Pyrénées-Atlantiques. "Er wordt aangenomen dat twee van deze duikers momenteel onder het puin begraven liggen."
Het is nog niet bekend hoe het deel van de klif kon instorten.
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