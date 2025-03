ROTTERDAM (ANP) - Aan het Gustaaf Gelderpad in Hoogvliet Rotterdam hebben in 24 uur tijd twee explosies plaatsgevonden. Vrijdag was het rond 06.05 uur raak en zaterdag opnieuw, rond dezelfde tijd.

Bij de eerste explosie werd een persoon die rook had ingeademd gecontroleerd door ambulancepersoneel, bij de tweede ontploffing raakte niemand gewond. Er zijn geen mensen aangehouden.