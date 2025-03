Burnet en Afrifa sprinten naar halve finales 60 meter EK indoor

APELDOORN (ANP) - De sprinters Taymir Burnet en Elvis Afrifa hebben de series op de 60 meter bij de EK indooratletiek goed doorstaan. Ze plaatsten zich voor de halve finales op zaterdagavond. Burnet eindigde als tweede in zijn heat in 6,62, Nederlands kampioen Elvis Afrifa werd derde in zijn serie in 6,63. Nsikak Ekpo, de derde Nederlander in het veld, werd uitgeschakeld. Hij eindigde als zevende in zijn race in 6,78.

De Brit Jeremiah Azu, geboren in Nederland, was de snelste in de series met een tijd van 6,58.

Nederlands recordhouder Raphael Bouju ontbreekt in Apeldoorn. De sprinter heeft nog te veel last van een blessure die hij opliep bij zijn rentree eerder deze winter in Belgrado. Bouju, die door een hamstringblessure een jaar geen wedstrijden liep, verbeterde in zijn eerste optreden meteen het Nederlands record naar 6,56.

Burnet, Afrifa en Ekpo maakten deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar zilver won op de 4x100 meter bij de EK outdoor in Rome. Ze mochten ook naar de Olympische Spelen van Parijs, maar strandden daar in de series van de 4x100 meter.