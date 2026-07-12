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Twee gewonden door schietpartij Wassenaar, man opgepakt

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 11:51
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WASSENAAR (ANP) - Twee personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door een schietpartij bij een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in Wassenaar. De politie heeft een verdachte, een 42-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats, opgepakt.
Er ging een ruzie aan het schieten vooraf. De politie wil niets delen over de slachtoffers, ook niet of het hier om mannen of vrouwen gaat. Over hun toestand worden verder ook geen uitspraken gedaan. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.
De burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, laat weten dat dit niet thuishoort in een veilig Wassenaar. "Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun families, ik wens hen heel veel sterkte."
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