Brandweer heeft dodelijke bosbrand in Spanje onder controle

LOS GALLARDOS (ANP/AFP) - De natuurbrand bij Los Gallardos in het zuiden van Spanje die zeker twaalf levens heeft geëist, is onder controle gebracht. Dat meldt regiopresident van Andalusië Juan Manuel Moreno op X.

Moreno schrijft dat de brandweer na "een aantal zeer zware dagen" erin is geslaagd het vuur onder controle te krijgen. De brand brak afgelopen donderdag uit en verspreidde zich snel.

Het alarmniveau is verlaagd en de ongeveer duizend evacuees wordt geleidelijk toegestaan naar huis terug te keren, aldus Moreno.