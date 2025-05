Twee lidstaten niet achter EU-tekst over versterking democratie

BRUSSEL (ANP) - Twee EU-lidstaten hebben zich niet achter een verklaring over het versterken van de democratie in de EU geschaard. De tekst werd besproken tijdens de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Hoewel er wel "brede steun" was voor de tekst, "bereikten de ministers geen consensus", staat in een persbericht.

De tekst is alsnog gepubliceerd, maar met daarbij de kanttekening dat deze wordt gesteund door 25 lidstaten. Welke lidstaten niet hebben ingestemd met de tekst, is niet bekendgemaakt.

In de tekst wordt onder meer het gevaar van Russische inmenging en het belang van de rechtsstaat en maatschappelijke organisaties onderstreept. Dat zijn onderwerpen die Hongarije niet zinnen. Het land stond sowieso ter discussie op de vergadering, omdat ook de staat van de Hongaarse rechtsstaat op de agenda stond.

Het versterken van de democratie is een hoeksteen voor het waarborgen van Europese veiligheid, aldus de ondertekenaars. "Dit vereist een vrij en divers publiek debat en het vermogen om campagnes van manipulatie en inmenging van buitenlandse informatie te herkennen en tegen te gaan."

Onder buitenlandse informatie valt ook desinformatie die gericht is tegen EU-waarden, het democratisch functioneren van instellingen, "en de manipulatie of vervalsing van historische feiten voor politieke doeleinden", staat in de tekst. Ook zeggen de lidstaten zich in te zetten voor "vrije, onafhankelijke en pluralistische media, het garanderen van vrije en eerlijke verkiezingen, het bevorderen van burgerschapseducatie, het versterken van het maatschappelijk middenveld en het beschermen van de rechtsstaat".