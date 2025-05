Voorzitter coronacommissie weerspreekt aantijgingen Van Meijeren

De verwijten van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren over de parlementaire-enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt, zijn "bezijden de waarheid". Dat heeft Daan de Kort, VVD-Kamerlid en voorzitter van de commissie, gezegd tegen het ANP in een reactie op het terugtreden van Van Meijeren. "We zijn onaangenaam verrast door zijn keuze."

Van Meijeren stelde onder meer dat hij geen toegang kreeg tot documenten die de commissie had opgevraagd. De Kort: "Dat klopt niet. Iedereen kan bij documenten." Wel zijn er werkafspraken over de aanpak en de thema's van het onderzoek. Het onderzoeksvoorstel van de commissie kreeg unaniem steun van de Kamer, voegt De Kort toe.

Verder zei Van Meijeren dat hij geen toestemming kreeg om kopstukken zoals voormalig premier Mark Rutte te interviewen. De Kort wil nog niet zeggen wie de commissie uitnodigt voor verhoren. "Een lid kan alles inbrengen in een parlementaire enquête, natuurlijk. Uiteindelijk kiezen we samen hoe je daarmee omgaat."