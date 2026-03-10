ECONOMIE
Twee mannen (22) uit Arnhem aangehouden in sextortionzaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 15:44

ARNHEM (ANP) - In een onderzoek naar sextortion, waarin meerdere aangiftes werden gedaan, zijn dinsdag twee mensen aangehouden. Het gaat om mannen van 22, beide afkomstig uit Arnhem. Ze worden ervan verdacht meerdere slachtoffers te hebben afgeperst, meldt de politie.
De slachtoffers kwamen met de verdachten in contact via datingapps. Een leuk opgebouwd contact veranderde in bedreigingen en afpersingen, aldus de politie.
De aanhoudingen zijn gedaan in een "omvangrijk onderzoek", meldt de politie. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten. Volgens de politie is het fenomeen sextortion, ofwel seksuele afpersing, een groeiend probleem. Er wordt ingespeeld op angst of schaamte en het motief van daders kan van seksuele of financiële aard zijn.
