OM gaat niet in hoger beroep in Barendrechtse zedenzaak

ROTTERDAM (ANP) - Het OM gaat niet in hoger beroep in de Barendrechtse zedenzaak. Vorige week kreeg de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes.

De straf van de Rotterdamse rechtbank viel vier jaar hoger uit dan de eis van het OM. Het viel dan ook te verwachten dat het OM niet in hoger beroep zou gaan.

Van B. drogeerde de slachtoffertjes met slaapmiddelen als zij bij hem thuis of op een camping in het Brabantse Hoeven logeerden. Het ging om minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter, de meesten tussen de 4 en 13 jaar oud. De man maakte beeldopnamen van het misbruik. Ook misbruikte hij zijn eigen dochter en mishandelde hij zijn zoon door ook hem te drogeren met slaapmiddelen.

De advocaat van Van B. laat weten dat nog niet is besloten over een hoger beroep.