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Twee mannen neergestoken in New York bij mogelijk haatmisdrijf

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 3:33
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NEW YORK (ANP/AFP) - In het centrum van New York zijn twee mannen het slachtoffer geworden van steekincidenten. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. Hoewel de man niet bekend is bij de politie vanwege eerdere psychische problemen, wijzen de eerste bevindingen erop dat zijn mentale toestand mogelijk een rol heeft gespeeld, meldt de politie.
De twee slachtoffers werden bij afzonderlijke incidenten in Manhattan aangevallen. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een joodse man, verklaarde Jessica Tisch, hoofd van de New York Police Department aan NBC. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren volgens de politie niet in levensgevaar.
Een 51-jarige man is opgepakt in verband met de steekpartijen. Rechercheurs onderzoeken momenteel wat zijn motief was. Volgens getuigen zou de verdachte tijdens de aanvallen "Allahu Akbar" hebben geroepen.
Volgens de politie bestaat er voorlopig geen aanwijzing dat de verdachte een persoonlijke band had met een van de slachtoffers. Ook lijken de twee slachtoffers elkaar niet te kennen.
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