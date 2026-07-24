ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: bevroren Iraanse tegoeden vergoeden schade scheepvaart

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 2:36
anp240726006 1
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zullen beginnen met het gebruik van bevroren Iraanse tegoeden om schepen en lading te vergoeden die zijn beschadigd door aanvallen in en rond de Perzische Golf. Dat heeft president Donald Trump bekendgemaakt op Truth Social.
"Laat deze verklaring tot nader order gelden als de mededeling dat vanaf dit moment alle schade aan schepen, lading of al hetgeen daarmee verband houdt, zal worden betaald uit Iraans geld waarover de Verenigde Staten de beschikkings- en beheersmacht hebben," aldus Trump.
"De schade kan aanzienlijk zijn, maar desondanks is dit de eerlijke en rechtvaardige handelswijze", voegde Trump eraan toe.
De president heeft zijn dreigementen aan het adres van Iran de afgelopen dagen opgevoerd, nu beide partijen elkaar al bijna twee weken bestoken. Door Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund, zijn bovendien twee Saudische olietankers getroffen, waardoor het conflict nog verder is geëscaleerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

verkeerslicht-vier-lichten-1200x675

Een wit verkeerslicht: zo werkt het en dit moet je doen

shutterstock_1293345295

Deze oplichtingstruc bij buitenlandse tankstations herkent bijna niemand — en je bent zomaar honderden euro's kwijt

shutterstock_2179069391

Hybride kopen om te besparen? Waarom de eerste onderhoudsbeurt juist tegen kan vallen

shutterstock_2529702075

Met de auto naar Italië: zoveel betaal je écht aan tol, tunnels, vignetten en brandstof per bestemming — en deze route is het goedkoopst

shutterstock_2505939243

Nederland is vol stervende vissen.

IMG_4393

Levende katten gebruikt als aanmaakblokjes voor bosbranden

Loading