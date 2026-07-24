Trump: bevroren Iraanse tegoeden vergoeden schade scheepvaart

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zullen beginnen met het gebruik van bevroren Iraanse tegoeden om schepen en lading te vergoeden die zijn beschadigd door aanvallen in en rond de Perzische Golf. Dat heeft president Donald Trump bekendgemaakt op Truth Social.

"Laat deze verklaring tot nader order gelden als de mededeling dat vanaf dit moment alle schade aan schepen, lading of al hetgeen daarmee verband houdt, zal worden betaald uit Iraans geld waarover de Verenigde Staten de beschikkings- en beheersmacht hebben," aldus Trump.

"De schade kan aanzienlijk zijn, maar desondanks is dit de eerlijke en rechtvaardige handelswijze", voegde Trump eraan toe.

De president heeft zijn dreigementen aan het adres van Iran de afgelopen dagen opgevoerd, nu beide partijen elkaar al bijna twee weken bestoken. Door Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund, zijn bovendien twee Saudische olietankers getroffen, waardoor het conflict nog verder is geëscaleerd.