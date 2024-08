Twee mannen opgepakt die naar IS-gebied probeerden te reizen

UTRECHT (ANP) - In mei van dit jaar zijn twee mannen van 21 jaar uit Utrecht en Vleuten opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Ze zouden onder meer hebben geprobeerd naar IS-gebied te reizen. De man uit Vleuten wordt ook verdacht van het vernielen van graven in Utrecht.

Volgens het OM lijkt de vernieling van de graven samen te hangen "met het gedachtegoed van de man". Een woordvoerder kan hier geen verdere uitleg bij geven, maar kan wel zeggen dat meer dan negentig graven vernield werden. Het gaat om graven op de begraafplaats Daelwijck. De gedupeerde nabestaanden zijn op de hoogte gebracht.

De man uit Utrecht is inmiddels op vrije voeten, hij mag zijn proces in vrijheid afwachten. Maandag is de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen de man uit Vleuten. Dan wordt gekeken of hij langer vast moet blijven zitten.