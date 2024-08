Zesde Vuelta-etappe start vanuit supermarkt

JEREZ DE LA FRONTERA (ANP/DPA) - Het peloton in de Ronde van Spanje is donderdag vanuit een grote supermarkt begonnen aan de zesde etappe. De wielrenners fietsten een paar meter in de winkel en kwamen daarna naar buiten.

Het bedrijf, een grote Franse keten, is twaalf jaar sponsor van de Vuelta en daarom begon de etappe in Jerez de la Frontera vanuit een van de supermarkten van die keten. De bergetappe eindigt ruim 185 kilometer verderop in Yunguera.

De Sloveen Primoz Roglic is momenteel leider in het algemeen klassement en rijdt in het rood. Thymen Arensman is de beste Nederlander op plek 33.