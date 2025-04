Twee mensen naar ziekenhuis na brand in Utrechtse 't Goy

'T GOY (ANP) - In een schuur en een woning in het Utrechtse dorp 't Goy heeft maandagochtend een brand gewoed. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met lichte brandwonden en omdat ze rook hadden ingeademd.

De brand begon rond 06.30 uur in een tot woning omgebouwde schuur. De brandweer schaalde op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. De schuur is geheel verloren gegaan, meldt de brandweer later op de ochtend.

Volgens de brandweer wordt er nog gezocht naar "huisdieren die zich mogelijk nog in de schuur zouden bevinden". Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.