Verdachte Franse moskeemoord opgepakt in Italië

ALÈS (ANP/AFP) - De verdachte van een dodelijke steekpartij in een Franse moskee heeft zichzelf aangegeven in buurland Italië. Hij meldde zich daar bij een politiebureau, aldus een Franse aanklager.

De officier van justitie uit de stad Alès sprak zijn "grote tevredenheid" uit over de aanhouding van de verdachte. Die zou na een klopjacht uiteindelijk "geen andere keuze hebben gehad dan zich aan te geven".

Verdachte Olivier A. zou zich hebben gemeld bij de politie in Pistoia, in de buurt van Florence. Frankrijk zal vragen om de overlevering van de man, die wordt omschreven als "potentieel extreem gevaarlijk".

Verontwaardiging

A. wordt verdacht van een aanval op een moslim in de zuidelijke Franse plaats La Grand-Combe. De vermoedelijke aanvaller filmde het slachtoffer, een twintiger uit Mali, vorige week met zijn telefoon en schreeuwde beledigingen over de islam.

De dodelijke aanval leidde in Frankrijk tot veel verontwaardiging. President Emmanuel Macron zei in een bericht op X dat "racisme en religieus gemotiveerde haat" geen plek hebben in zijn land.

Stille tocht

In La Grand-Combe deden zondag meer dan duizend mensen mee aan een stille tocht voor het slachtoffer. Ze liepen van de moskee naar het gemeentehuis.

In Parijs deden diezelfde dag honderden mensen mee aan een bijeenkomst. De uiterst linkse politicus Jean-Luc Mélenchon beschuldigde de minister van Binnenlandse Zaken daar van het aanwakkeren van een "klimaat van islamofobie".