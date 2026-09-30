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Twee nieuwe verdachten Overasselt worden donderdag voorgeleid

Samenleving
door anp
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OVERASSELT (ANP) - De twee mannen die maandag zijn aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september worden donderdag voorgeleid. Beide verdachten zijn "terug te herleiden naar een plaats delict in Overasselt", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.
De twee zijn mannen van 24 en 25 jaar oud uit Amsterdam. Waarom zij bijna een maand na het incident zijn aangehouden, wilde de woordvoerder "in dit stadium van het onderzoek" niet zeggen.
Tijdens doorzoekingen op maandag als onderdeel van het onderzoek naar het geweld in Overasselt werden in een woning in Noord-Holland vuurwapens gevonden. Daarbij is ook een 19-jarige man aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Ook hij wordt donderdag voorgeleid, aldus een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM.
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