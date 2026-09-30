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OM eist ook in hoger beroep boete tegen ex-burgemeester Groningen

Samenleving
door anp
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ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een boete van 250 euro geëist tegen Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, voor schennispleging. Schuiling (67) wordt ervan verdacht dat hij in maart 2024 masturberend achter het stuur heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoogezand en Groningen over de A7 reed.
Schuiling ontkent de beschuldigingen met klem. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien, terwijl de verdachte hem inhaalde en even naast hem bleef rijden, met de binnenverlichting van zijn auto aan. Volgens Schuiling had hij op het bewuste moment hevige pijn in zijn onderbuik en wreef hij daarover.
De politierechter in Zwolle legde Schuiling vorig jaar conform de eis een boete van 250 euro op voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling ontkent de beschuldigingen en ging in hoger beroep. "Ik wil graag dat ik weer eerherstel krijg. Ik heb dit niet gedaan", zei hij woensdag bij het gerechtshof in Zwolle.
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