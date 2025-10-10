Twee terreurverdachten langer vast, ook Wilders was doelwit

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Twee mannen uit Antwerpen die mogelijk een aanslag op de Belgische premier Bart De Wever en PVV-leider Geert Wilders planden, blijven langer vastzitten. Het gaat om een 18-jarige jongeman van Marokkaanse afkomst en een 23-jarige van Tsjetsjeense origine.

De advocaten van het duo wilden niet zeggen of hun cliënten namen van mogelijke doelwitten hebben genoemd en of zij hebben bekend. Komende woensdag bekijkt justitie in Antwerpen hoe het verder gaat. De twee worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, voorbereiding van een terroristisch misdrijf en poging tot terroristische moord.

De twee verdachten zouden mogelijk ook de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg op het oog hebben gehad, berichtten Belgische media. De Belgische krant De Morgen meldt dat de verdachten het hadden over "de burgemeester". Omdat niet duidelijk was of daarmee de huidige burgemeester van Antwerpen of De Wever, de oud-burgemeester, werd bedoeld, werden zij voor de zekerheid allebei gewaarschuwd.

Verkiezingscampagne opgeschort

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zou tegen Wilders hebben bevestigd dat hij genoemd werd als doelwit. De PVV-leider liet vrijdagavond weten dat hij heeft besloten zijn verkiezingscampagne op te schorten en niet naar debatten van RTL en Radio 1 te gaan.

De verdachten werden opgepakt na huiszoekingen. Daarbij werden onder meer stalen balletjes, een 3D-printer en een object aangetroffen dat deed denken aan een geïmproviseerd explosief. Het was de bedoeling van de verdachten om een drone te maken met de 3D-printer, melden Belgische media. Een derde verdachte werd vrijgelaten.