Schoof: volstrekt onacceptabel dat Wilders campagne moet stoppen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 22:45
DEN HAAG (ANP) - Het is "volstrekt onacceptabel" en "buitengewoon ernstig" dat PVV-leider Geert Wilders zich genoodzaakt ziet om vanwege bedreigingen zijn campagne neer te leggen. Dat schrijft demissionair premier Dick Schoof op X.
Wilders maakte vrijdagavond bekend zijn campagne op te schorten, nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hem had bevestigd dat een Belgische terreurcel ook een aanslag op hem wilde plegen. Eerder werd bekend dat de Belgische premier Bart De Wever doelwit was. Wilders zal onder meer niet aanwezig zijn bij het RTL-verkiezingsdebat aanstaande zondag.
"Ik vertrouw erop dat alle betrokken veiligheidsorganisaties en diensten nauw samenwerken en alles doen om de campagnes en verkiezingen veilig te laten verlopen", schrijft Schoof. "Dat is van het grootste belang voor onze democratie."
