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Twee treinen botsen op elkaar ten noorden van Londen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 20:40
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BEDFORD (ANP) - Nabij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Dat meldt onder meer de Britse transportpolitie. Volgens de eerste berichten zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen, schrijft The Telegraph op basis van een getuige.
Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor zou zijn geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. De Britse minister van Transport, Heidi Alexander, schrijft op X zeer bezorgd te zijn sinds het nieuws van de botsing haar bereikte.
Het lokale brandweerkorps roept op de plek te mijden. Het spoorverkeer van en naar Londen zal in ieder geval vrijdagavond nog ontregeld zijn, aldus treinvervoerder East Midlands Railway.
Treinongelukken zijn relatief zeldzaam in het Verenigd Koninkrijk.
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