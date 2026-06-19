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FT: farmaceut AbbVie nadert overname Apogee voor 11 miljard

Economie
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 20:52
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CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse farmaceut AbbVie is dicht bij een overname van branchegenoot Apogee Therapeutics ter waarde van bijna 11 miljard dollar. Dat meldt zakenkrant Financial Times. Mogelijk wordt de overname maandag al bekendgemaakt. Het zou dan de tweede miljardendeal in de farmaciesector in korte tijd worden.
Die overnameprijs ligt dan ongeveer 60 procent hoger dan de slotkoers van Apogee in New York op donderdag. Vrijdag is Wall Street gesloten voor Juneteenth. Het wordt dan de grootste overname door AbbVie sinds de aankoop van Allergan door het bedrijf zes jaar geleden.
Met de deal zou AbbVie zijn activiteiten op het gebied van ontstekingsremmers versterken. Het Amerikaanse Apogee werkt aan middelen tegen onder meer eczeem.
Eerder deze maand maakte het Britse GSK bekend voor 10,6 miljard dollar de Amerikaanse ontwikkelaar van longkankermedicatie Nuvalent over te nemen. Het is de grootste overname voor GSK in meer dan tien jaar.
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