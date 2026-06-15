Twee van drie verdachten explosie Amsterdam blijven in cel

AMSTERDAM (ANP) - Twee van de drie mensen die werden aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de explosie in Amsterdam Osdorp, blijven langer in de cel. Het gaat om Amsterdammers van 24 en 25 jaar, meldt het Openbaar Ministerie.

De derde persoon is wel nog verdachte, maar die mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten. Een woordvoerder deelt later nog de persoonsgegevens van diegene. Door het lopende onderzoek zegt ze op dit moment niet verder te willen toelichten of en waarin de precieze verdenkingen van de drie van elkaar verschillen.

Het onderzoek aan de Osdorper Ban, wat het OM een plaats delict noemt, is afgerond. Het is nog niet duidelijk wat de explosie vrijdag net na middernacht heeft veroorzaakt. Dat onderzoekt de recherche nog. Het OM herhaalt dat rekening wordt gehouden met verschillende oorzaken, waaronder criminele activiteiten waarbij explosieven betrokken waren. "In deze fase van het onderzoek is het echter nog te vroeg om conclusies te trekken over wat er precies gebeurd is."