6 mythes over vreemdgaan ontkracht: nee, het is niet altijd beter om je ontrouw op te biechten

Vreemdgaan is van alle tijden. Van Griekse tragedies en bijbelverhalen tot de liedjes van Taylor Swift: overspel is een terugkerend thema. Toch bestaan er nog altijd veel misverstanden over waarom mensen vreemdgaan en wat de gevolgen zijn.

Relatietherapeuten zien dat ontrouw een van de belangrijkste redenen is waarom stellen hulp zoeken. Maar wie ermee te maken krijgt, merkt vaak dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan de clichés doen vermoeden.

Mythe 1: Je kunt vreemdgaan voorkomen door je partner goed in de gaten te houden

Sommige mensen controleren telefoons, lezen berichten, volgen locaties of stellen strikte regels op over contact met anderen. Het idee daarachter: voldoende controle voorkomt ontrouw.

In de praktijk blijkt dat niet te werken. Wie wil vreemdgaan, vindt meestal wel een manier. Bovendien roept een relatie die draait om toezicht en wantrouwen de vraag op hoeveel vrijheid en vertrouwen er nog overblijven.

Een goede relatie, open communicatie en een bevredigend seksleven verkleinen de kans op ontrouw, maar bieden geen garantie.

Mythe 2: Vreemdgaan draait altijd om seks

Seks speelt vaak een rol, maar lang niet altijd de hoofdrol. Mensen kunnen ook vreemdgaan uit boosheid, behoefte aan aandacht, verlangen naar affectie of om zichzelf aantrekkelijk en gewild te voelen.

Opvallend genoeg blijkt de aantrekkingskracht van een affaire vaak niet in spectaculaire seks te zitten. Veel mensen noemen juist het gevoel gehoord, gewaardeerd of begrepen te worden als belangrijkste reden.

Dat verklaart ook waarom de bedrogen partner soms verbaasd is wanneer de vermeende rivaal helemaal niet aantrekkelijker blijkt te zijn.

Mythe 3: Sommige mensen zijn gewoon seksverslaafd

Wie herhaaldelijk vreemdgaat, wordt regelmatig bestempeld als seksverslaafd. Toch is die verklaring volgens veel deskundigen te simpel.

Achter herhaald overspel kunnen psychische problemen schuilgaan, zoals depressie, angststoornissen of persoonlijkheidsproblematiek. Vaak draait het minder om een onbedwingbare seksuele drang en meer om het vermijden van gevoelens als eenzaamheid, verveling, boosheid of onzekerheid.

Het gedrag lijkt soms op een verslaving, maar is meestal eerder een vlucht voor problemen die iemand niet onder ogen wil zien.

Mythe 4: Een affaire moet altijd worden opgebiecht

Of dat verstandig is, hangt af van de situatie en de motieven. Wie een affaire bekent puur om zelf van schuldgevoel af te komen, legt de gevolgen vooral bij de partner neer.

Wordt de affaire ontdekt, dan is eerlijkheid meestal de beste optie. Extra leugens en doofpotconstructies maken de schade vaak groter en ondermijnen het vertrouwen verder.

Tegelijkertijd kan een gesprek over een affaire of zelfs over de verleiding ertoe, soms de aanleiding zijn om fundamentele problemen binnen de relatie bespreekbaar te maken.

Mythe 5: Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger

Onderzoek laat zien dat mensen die eerder vreemdgingen een grotere kans hebben om dat opnieuw te doen. Toch betekent dat niet dat iedere vreemdganger gedoemd is tot herhaling.

Sommigen worden juist diep geraakt door de gevolgen van hun gedrag. Schuldgevoel, schaamte en het verdriet van de partner kunnen aanleiding zijn voor een periode van zelfonderzoek, therapie of persoonlijke verandering.

Daardoor kunnen relaties soms sterker uit een crisis komen dan daarvoor.

Mythe 6: Een huwelijk overleeft ontrouw nooit

Als dat waar was, zouden weinig huwelijken standhouden. In werkelijkheid blijven veel stellen bij elkaar na een affaire.

Soms gebeurt dat uit gewoonte, afhankelijkheid of sociale druk. Maar er zijn ook koppels die de crisis aangrijpen om hun relatie grondig onder de loep te nemen. Zij proberen te begrijpen wat er misging, leren beter communiceren en bouwen stap voor stap aan een nieuwe vorm van vertrouwen.

Dat proces is vaak lang en pijnlijk, maar het laat zien dat ontrouw niet altijd het definitieve einde van een relatie hoeft te betekenen.

Vreemdgaan blijft een van de meest pijnlijke gebeurtenissen binnen een relatie. Maar de werkelijkheid is zelden zo zwart-wit als populaire opvattingen doen vermoeden. Achter een affaire gaan vaak complexe emoties, onvervulde behoeften en relationele problemen schuil. Juist daarom blijken veel van de hardnekkigste mythes over ontrouw niet bestand tegen de praktijk.