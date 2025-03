Twee verdachten met explosief opgepakt in Haagse wijk Ypenburg

DEN HAAG (ANP) - Twee mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in de Haagse wijk Ypenburg. Het duo had een "verdacht pakketje" bij zich, dat een explosief bleek te zijn. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Hart van Nederland.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief tot ontploffing gebracht. Volgens Hart van Nederland gebeurde dat op het strand van Scheveningen.

De politie nam ook een auto in beslag, maar kan verder nog niets zeggen over het incident.

In Ypenburg waren de afgelopen weken meerdere explosies. De politie meldde eerder te onderzoeken of er een verband is tussen de ontploffingen.