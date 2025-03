UNICEF: nieuwe luchtaanvallen Gaza bedreigen toekomst kinderen

DEN HAAG (ANP) - UNICEF maakt zich ernstig zorgen nu het geweld in Gaza opnieuw is opgelaaid. De nieuwe luchtaanvallen bedreigen alle hoop voor de kinderen daar, zei de VN-kinderrechtenorganisatie in reactie op het schenden van het staakt-het-vuren door Israël.

Bij de aanvallen in de nacht van maandag op dinsdag zijn meer dan 330 mensen om het leven gekomen. Onder de doden zouden veel kinderen zijn. UNICEF spreekt van een "dramatische escalatie van geweld", waarbij de levens en toekomst van kinderen en gezinnen in Gaza opnieuw ernstig op het spel staan.

"Als het staakt-het-vuren nu stopt, geven we de kinderen van Gaza willens en wetens op", zei Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "De luchtaanvallen volgen op weken waarin de blokkade van humanitaire hulp, het opnieuw afsluiten van elektriciteit en voortdurende onzekerheid het dagelijks leven voor Gazanen al vrijwel onmogelijk hadden gemaakt. Gaza dreigt hierdoor opnieuw in een spiraal terecht te komen van de ergst denkbare humanitaire crisis."

UNICEF roept de strijdende partijen op om het staakt-het-vuren te respecteren en wil dat de internationale gemeenschap zich met kracht inzet om verdere escalatie te voorkomen. "Alle gijzelaars moeten onmiddellijk vrijkomen, en het staakt-het-vuren in Gaza moet worden voortgezet om ruimte te maken voor een duurzame oplossing van dit conflict."