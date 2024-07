OSS (ANP) - Twee woningen in Oss zijn maandagavond kort voor middernacht beschadigd door een explosie. Het explosief ging af voor een huis aan de Karel de Stoutestraat in deze Brabantse plaats en veroorzaakte brand. Het vuur kon snel worden gedoofd, maar onder meer de voordeur is zwaarbeschadigd. Een naastgelegen woning heeft volgens de politie veel glasschade.

Niemand raakte gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.