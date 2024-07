Veelbesproken schermster bezorgt Oekraïne met brons eerste succes

PARIJS (ANP) - De Oekraïense schermster Olga Charlan heeft een jaar en twee dagen na haar aanvankelijke diskwalificatie op de WK haar land aan de eerste medaille geholpen op de Olympische Spelen van Parijs. De 33-jarige schermster won met de sabel de strijd om het brons van de Zuid-Koreaanse Choi Se-bin.

Charlan werd een jaar eerder tijdens de WK in Milaan gediskwalificeerd, nadat ze na haar zege had geweigerd de hand te schudden van haar Russische tegenstandster Anna Smirnova. De viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel was de eerste sporter uit Oekraïne die het opnam tegen een Russische of Belarussische tegenstander na het aanpassen van het beleid door het Oekraïense ministerie van sport

De schorsing, die Charlan ook haar kwalificatie voor de Spelen had kunnen kosten, werd een dag later opgeheven. De Oekraïense kreeg destijds ook steun van IOC-voorzitter Thomas Bach die haar de garantie gaf dat ze mocht deelnemen aan de Spelen in Parijs.

"Iedere medaille is als goud. Het maakt mij niet uit dat het brons is, het is goud", reageerde Charlan na haar wedstrijd. Ze noemde haar medaille "een goede start voor al onze atleten die hier zijn, omdat het echt heel zwaar is, als een land in oorlog is".