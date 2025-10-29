ECONOMIE
Tweede exitpoll laat geen wijzigingen zien

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:04
De tweede exitpoll van Ipsos I&O laat geen wijzigingen zien. D66 is de grote winnaar en komt uit op 27 zetels. Op de tweede plaats staat de PVV van Geert Wilders. Zijn partij verliest flink en haalt volgens de voorspelling niet meer dan 25 zetels.
Voor GroenLinks-PvdA zal het een teleurstellende avond zijn. De partij leek te strijden om het Torentje, maar komt niet verder dan 20 zetels in de exitpoll. Direct daarna volgt het CDA met 19 zetels.
Voor de VVD is de exitpoll een flinke meevaller. In de peilingen stonden de liberalen lang op flink verlies, maar dat wordt nu mogelijk beperkt tot 1 zetel minder in de Kamer. JA21 gaat van 1 naar 9 zetels.
