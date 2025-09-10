ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tweede hoge dwangsom voor COA om te veel asielzoekers in Ter Apel

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:59
anp100925110 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de tweede nacht achtereen meer dan 2000 asielzoekers geslapen. Daardoor moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tweede keer de verhoogde dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen.
Afgelopen nacht sliepen er 2058 mensen, de nacht ervoor waren er 2034 asielzoekers op het terrein. Verantwoordelijk demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) reageerde dinsdag nog zich aan de afspraak met de gemeente Westerwolde te willen houden. Het COA moet daarvoor "alles op alles" zetten, zei ze. "Alle lege bedden moeten overal worden gevuld."
Het COA wijst als oorzaak voor het volle Groningse centrum onder meer naar de sluiting van tijdelijke opvanglocaties, het tekort aan huizen, de lage uitstroom van statushouders naar huizen in gemeenten en dus volle azc's in het land. Tegelijkertijd werkt Keijzer aan een wetsvoorstel om statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, geen voorrang te geven op sociale huurwoningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading