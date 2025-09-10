ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Polen roept op tot overleg VN-Veiligheidsraad

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:57
anp100925109 1
WARSCHAU (ANP/RTR/AFP) - De Poolse president Karol Nawrocki heeft de VN-Veiligheidsraad gevraagd bijeen te komen voor een overleg binnen 48 uur over de schending van het Poolse luchtruim. Hij noemde het binnendringen van Russische drones ongekend in de geschiedenis van Polen en de NAVO.
Het incident gebeurde een dag nadat Nawrocki waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin bereid is meer landen binnen te vallen. "Wij vertrouwen de goede bedoelingen van Vladimir Poetin niet", zei de pas aangetreden president tijdens een persconferentie in Finland. "Wij geloven dat Vladimir Poetin ook klaarstaat om andere landen binnen te vallen."
Polen, dat aan de Russische exclave Kaliningrad grenst, is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne. Het NAVO- en EU-lid vangt meer dan 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen op en is een belangrijk doorvoerland voor humanitaire en militaire hulp vanuit het Westen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading