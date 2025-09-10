Polen roept op tot overleg VN-Veiligheidsraad

WARSCHAU (ANP/RTR/AFP) - De Poolse president Karol Nawrocki heeft de VN-Veiligheidsraad gevraagd bijeen te komen voor een overleg binnen 48 uur over de schending van het Poolse luchtruim. Hij noemde het binnendringen van Russische drones ongekend in de geschiedenis van Polen en de NAVO.

Het incident gebeurde een dag nadat Nawrocki waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin bereid is meer landen binnen te vallen. "Wij vertrouwen de goede bedoelingen van Vladimir Poetin niet", zei de pas aangetreden president tijdens een persconferentie in Finland. "Wij geloven dat Vladimir Poetin ook klaarstaat om andere landen binnen te vallen."

Polen, dat aan de Russische exclave Kaliningrad grenst, is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne. Het NAVO- en EU-lid vangt meer dan 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen op en is een belangrijk doorvoerland voor humanitaire en militaire hulp vanuit het Westen.