Tweede Kamer in debat over hervormingen en bezuinigingen NPO

DEN HAAG (ANP) - Dat er grote veranderingen aankomen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is wel duidelijk, maar over de hoe-vraag buigt de Tweede Kamer zich met minister Eppo Bruins (Media). In elk geval zal de publieke omroep het met minder geld moeten doen, omdat het kabinet 100 miljoen wil bezuinigen. De Kamer praat tijdens het debat over de mediabegroting onder meer over de invulling van die bezuiniging.

De discussie over hervormingen in het Mediapark is op gang gekomen door een rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel (CDA). Die stelde vorig jaar voor om het aantal ledenomroepen te verlagen van negen naar zes. Dit moeten 'dragende omroepen' worden waar andere 'redactie-omroepen' onder vallen. Ook deed de commissie voorstellen om ervoor te zorgen dat de politiek meer op afstand wordt gezet van het Mediapark.

De VVD gooit er het liefst nog een schepje bovenop. De liberale coalitiepartij vindt ledenomroepen niet meer van deze tijd en wil daarvan af. In plaats daarvan moeten er wat de VVD betreft vijf omroephuizen komen.

Minister Bruins heeft onlangs voorgesteld om de huidige vergunning van de NPO met twee jaar te verlengen. Dat is ongebruikelijk: normaal gesproken komt elke vijf jaar een nieuwe 'concessie' en moeten omroepen dan ook aantonen dat ze het vereiste aantal leden hebben. Om te verlengen is een wetswijziging nodig en daarmee ook instemming van de Tweede en Eerste Kamer. Door de verlenging hoopt de minister tijd te kopen om de Mediawet aan te passen.