Tweede Kamer nodigt Zelensky tijdens NAVO-top uit voor toespraak

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer nodigt president Volodymyr Zelensky van Oekraïne uit om de volksvertegenwoordiging toe te spreken tijdens de NAVO-top volgende week. Een meerderheid steunde dinsdag het verzoek van GroenLinks-PvdA om het Oekraïense staatshoofd uit te nodigen.

Met de uitnodiging wordt "een krachtig signaal van solidariteit" afgegeven, aldus GroenLinks-PvdA.

Zelensky is tijdens de top niet aanwezig bij de plenaire vergadering van de 32 leiders van het Atlantische bondgenootschap. De Amerikaanse president Donald Trump zou daar bezwaar tegen hebben gemaakt. Bij eerdere NAVO-bijeenkomsten was wel een prominente rol weggelegd voor Zelensky. Hij is tot dusver tijdens de top alleen uitgenodigd voor het diner dat koning Willem-Alexander geeft voor de NAVO-leiders.