Tweede Lifetime Achievement Edison gaat naar Nits

AMSTERDAM (ANP) - Nits heeft vrijdagavond een Lifetime Achievement Edison ontvangen. De Nederlandse popband, die de prijs tijdens een concert in Carré Amsterdam uit handen van Frits Spits kreeg, is de tweede act die de speciale Edison ontvangt. Jazzdrummer John Engels was in mei de eerste die een Lifetime Achievement Edison kreeg.

"De Nits zijn pioniers, ze verleggen de grenzen van de popmuziek voortdurend en zijn zodoende, na meer dan vijftig jaar, nog steeds relevant", zegt Anne de Jong, directeur van de Edison Stichting. Nits, bestaande uit zanger en tekstschrijver Henk Hofstede, drummer/percussionist Rob Kloet en toetsenist Robert Jan Stips, bracht meer dan dertig albums uit en is bekend van nummers als In The Dutch Mountains en Nescio.

De Lifetime Achievement Edison is eerder dit jaar in het leven geroepen om een artiest of band met een volgens de Edison Stichting indrukwekkende staat van dienst in de muziek te eren. Ontvangers hoeven niet nog actief te zijn als uitvoerend artiest, maar moeten "een trackrecord en reputatie hebben die groots en inspirerend is".