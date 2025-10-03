Voor de Meisjes grote winnaar tijdens uitreiking Gouden Kalveren

UTRECHT (ANP) - De film Voor de Meisjes is vrijdag de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren in Utrecht. Voor de Meisjes verzilverde drie van de vier nominaties en won in de belangrijkste categorieën beste hoofdrol, beste scenario en beste film. Grote kanshebber The Garden of Earthly Delights, die in acht categorieën kans maakte, won vier beeldjes, waaronder voor beste regie. Drie dagen vis, dat ook in acht categorieën kans maakte, won twee prijzen. De uitreiking vond plaats in de Stadsschouwburg Utrecht tijdens de slotavond van de 45e editie van het Nederlands Film Festival.

Thekla Reuten won het Gouden Kalf met haar hoofdrol in Voor de Meisjes. Het was haar derde nominatie en tweede winst, in 2022 won ze al eens met haar hoofdrol in Narcosis. Neidi dos Santos Livramento won met haar bijrol in Drie dagen vis ook een Gouden Kalf. Ook het Gouden Kalf voor beste Costume Design ging naar Drie dagen vis. The Garden of Earthly Delights ging naar huis met de Gouden Kalveren voor beste Sound Design, beste camera, beste montage en beste regie (Morgan Knibbe).

De prijs voor beste korte film ging naar Close Your Eyes Hind en Joes Brauers won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een korte film met zijn rol in Fuck-a-Fan. De beste korte documentaire was De Windfietsers en Nesjomme kreeg het Gouden Kalf voor beste lange documentaire. De Idylle won in de dit jaar geïntroduceerde categorie beste Hair & Make-up Design.

Bij de series kreeg Oogappels (BNNVARA) het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Ahlaam Teghadouini won met haar rol in Sihame de prijs voor beste hoofdrol in een dramaserie. Bianca Krijgsman won het Gouden Kalf voor beste bijrol in een dramaserie voor haar werk in Dag & Nacht. Het was daarmee de eerste keer dat de actrice een Gouden Kalf won. Eva Crutzen won voor de eerste keer de prijs voor beste regie van een dramaserie met haar serie Bodem. De actrice was eerder twee keer genomineerd voor beste hoofdrol en won deze in 2023 voor haar rol in Bodem.