Tweede ronde nodig bij Iraanse presidentsverkiezingen

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Er komt een tweede verkiezingsronde in Iran om te beslissen wie de volgende president van het land wordt, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. De strijd, die volgende week vrijdag plaatsvindt, gaat dan nog tussen de erg conservatieve Saeed Jalili en de meer gematigde Masoud Pezeshkian.

Geen van de kandidaten haalde vrijdag de absolute meerderheid die nodig was om de verkiezing in één ronde te winnen. Vier kandidaten namen deel aan de eerste ronde. Volgens het ministerie was het een nek-aan-nekrace tussen Pezeshkian, die iets meer dan 10 miljoen stemmen zou hebben gehaald, en Jalili, die op ongeveer 9,4 miljoen stemmen zou kunnen rekenen.

De Iraanse verkiezingen vonden plaats na het overlijden van president Ebrahim Raisi. Hij verongelukte in mei door een helikopterongeval.