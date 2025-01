Tweederdemeerderheid Kamer stemt voor referendum

DEN HAAG (ANP) - Een tweederdemeerderheid van de Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel gestemd dat referenda mogelijk maakt. GroenLinks-Pvda, de Partij voor de Dieren, D66, NSC, BBB, JA21, FVD en PVV steunden het wetsvoorstel van de SP. De grondwetswijziging hoeft nu alleen nog door de Eerste Kamer.

De wet draait om het zogeheten 'bindend correctief referendum'. Dat houdt in dat burgers wetten kunnen tegenhouden die door beide Kamers zijn aangenomen. Niet alle onderwerpen komen daarvoor in aanmerking. Wetsvoorstellen over bijvoorbeeld het koninklijk huis en begrotingen zijn uitgezonderd.

Belangrijke delen van de wet moeten nog worden ingevuld, zoals het aantal handtekeningen dat nodig is om een referendum te organiseren. Deze invulling laat de SP aan het kabinet en het debat in de Tweede Kamer over. Als de grondwetswijziging wordt aangenomen, "dan is deze wet van ons allemaal", zei Kamerlid Michiel van Nispen vorige week in een debat. "Dan past het wat ons betreft niet meer goed om de uitvoering over te laten aan één fractie."

Voorstellen om de grondwet aan te passen, moeten twee keer langs beide Kamers. Als de stemming in de Eerste Kamer hetzelfde verloopt als de eerste keer, levert dat exact een tweederdemeerderheid van vijftig zetels op.