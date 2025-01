Wilders noemt vuurwerkverbod symboolpolitiek

DEN HAAG (ANP) - De PVV van Geert Wilders is geen voorstander van een algemeen vuurwerkverbod. "Het meeste vuurwerk is in Nederland al verboden", zei de politicus dinsdag. "Een algemeen vuurwerkverbod zal niets uitmaken, zal niets verschillen." De meeste ongelukken komen nu door vuurwerk dat toch al is verboden, betoogde Wilders.

Hulpverleners en lokale bestuurders vragen al jaren om een algemeen verbod. GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren hebben een wetsvoorstel hiertoe klaarliggen. Het CDA veranderde deze week van standpunt en pleit nu ook voor zo'n verbod. VVD-leider Dilan Yeşilgöz twijfelt, en noemde het verbod een "dilemma".

Wilders blijft bij zijn standpunt. "Ik vind het een grote mate van symboolpolitiek om nu alles te verbieden terwijl er helemaal niets verandert aan de situatie van vandaag. Dus wij zijn niet voor een vuurwerkverbod."