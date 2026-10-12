Eén keer per maand samen uit eten, een driegangenmenu, geen fles wijn erbij. Volgend jaar betaal je voor die gewoonte meer. Uit eten, lunchen of koffie drinken wordt in 2027 naar verwachting 4,5 procent duurder. Dat schrijft Headliner op basis van Dagelijkse Standaard. Hart van Nederland bracht het nieuws eerder.

De verwachting komt uit de FSIN FoodMarkt Outlook 2027, die het FoodService Instituut Nederland op 7 oktober presenteerde; het bijbehorende persbericht verscheen een dag later in Ede.

Sneller duurder dan de rest

Voor de totale foodmarkt, inclusief supermarkten en speciaalzaken, verwacht FSIN een prijsstijging van 3,5 procent. Beide ramingen liggen boven de inflatieverwachting van 2,7 procent uit de Miljoenennota 2027. Uit eten stijgt dus duidelijk harder dan je leven in het algemeen.

Een kanttekening: het zijn verwachtingen, geen vaste prijzen: elke zaak bepaalt zelf wat hij vraagt. Jouw vaste pizzeria kan dus meer of minder omhoog gaan.

Dit kost het een stel per jaar

Een procent zegt weinig, een jaarbedrag des te meer. Volgens prijsvergelijker Kosteen ben je voor twee personen voor een driegangendiner zonder drank gemiddeld zo'n € 80 kwijt. Ga je daar elke maand één keer heen, dan kom je op €960 per jaar.

Bij 4,5 procent stijging betaal je in 2027 €1.003,20 voor dezelfde twaalf etentjes: €43,20 extra .

. Zouden restaurants alleen met de inflatie van 2,7 procent meegaan, dan was dat €25,92 extra.

Bestel je drankjes erbij en is je rekening €100 per keer, dan betaal je per jaar €54 meer.

Bij dezelfde €100 per keer en 2,7 procent inflatie zou dat €32,40 zijn.

Een maandelijks etentje voor twee kost in 2027 ruim €40 per jaar extra, terwijl er op je bord niets verandert.

Dat klinkt niet dramatisch, maar het komt bovenop de boodschappen, die ook duurder worden. LINDA rekende al voor dat het op het eerste gezicht gaat om een paar cent hier en hooguit een euro of twee daar. Maar tel al die extra kosten bij elkaar op en je bent aan het einde van de maand zomaar tientallen euro's meer kwijt.

Meer omzet, minder gasten

In de horeca zie je dat effect nu al. Volgens persbureau ANP groeit de omzet in de horecasector dit jaar met 2,6 procent. Die omzetgroei voor restaurants en cafés komt dit jaar volledig doordat de prijzen stijgen, want het aantal horecabezoeken daalt. Voor 2027 rekent FSIN op 3,6 procent omzetgroei voor de hele foodmarkt, opnieuw vooral dankzij hogere prijzen.

FSIN-directeur Patrick Bramer verwacht een uitdagend jaar. Hij zei daarover het volgende, aldus het Reformatorisch Dagblad:

De belangrijkste verklaring daarvoor ligt bij de consument; die is niet afgehaakt, maar door prijsstijgingen en internationale onzekerheid wel kritischer geworden. - Patrick Bramer, directeur FSIN

In supermarkten wordt vaker gezocht naar aanbiedingen en goedkopere producten. Bij restaurants is de afweging groter geworden of een bezoek de prijs nog waard is.

In Zuid-Europa kost hetzelfde etentje een stuk minder

Die afweging valt nog scherper uit als je over de grens kijkt. Ferrygogo zette op basis van prijsdata van Numbeo uit januari 2026 de prijs van een driegangendiner voor twee zonder drank op een rij. Nederland zit rond de €80,- gemiddeld voor een 3-gangen diner voor twee. Spanje staat op €50,- en Portugal op €45,-. In de Nederlandse steden uit die vergelijking is Delft het duurst met €100,-. Amsterdam en Haarlem volgen met €90,-.

Twaalf etentjes in Spanje kosten je bij die prijzen €600 per jaar, tegen €960 hier, nog vóór de stijging van 2027. Eerder zette deze site al op een rij hoe groot dat verschil op het terras is, in 'Een biertje voor €3 en koffie onder de €2: zo goedkoop zit je op het terras in Zuid-Europa'. Ook daar kunnen de prijzen natuurlijk nog veranderen.

Wat je nu kunt doen