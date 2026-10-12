Eikels en kastanjes op het wandelpad: voor je hond riskanter dan je denkt

Een herfstwandeling met de hond is op zijn mooist als het bos vol ligt met kastanjes en eikels. Veel honden vinden het prachtig om ermee te spelen of erop te kauwen. Toch zijn juist die herfstvruchten riskanter dan veel baasjes denken.

Eikels: het looizuur is het probleem

Eikels bevatten looizuur, ook wel tannine genoemd. Die stof is giftig voor honden. Vooral onrijpe, groene eikels en eikenbladeren bevatten veel looizuur. Oudere, bruine eikels bevatten minder, maar ook die kunnen problemen geven, zeker als een hond er veel van eet.

De eerste klachten zijn buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. In ernstige gevallen kunnen ook de nieren beschadigd raken.

Heeft je hond er een of meer gegeten? Bel dan meteen de dierenarts.

Kastanjes: niet elke kastanje is gelijk

De glanzende bruine kastanjes die je in de herfst overal vindt, zijn meestal wilde kastanjes, ook wel paardenkastanjes genoemd. Die zijn giftig voor honden. Ze kunnen leiden tot braken, diarree en buikpijn.

Tamme kastanjes, de soort die je kunt poffen, zijn niet giftig. Maar ook die kunnen gevaarlijk zijn als een hond ze heel doorslikt.

Het onderschatte gevaar: verstopping

Een kastanje of dennenappel is precies groot genoeg om vast te lopen in de keel of de darm. Ook kunnen ze splinteren als een hond erop kauwt. Een darmverstopping is levensbedreigend.

Let op signalen als braken of kokhalzen, veel kwijlen, buikpijn of een bolle rug, en sloomheid of onrust. Neem bij twijfel altijd contact op met je dierenarts.

Een kastanje is geen speeltje: ingeslikt kan hij de darm blokkeren.

Ook veel soorten paddenstoelen zijn giftig voor honden. Laat je hond daar dus niet aan snuffelen of van proeven.

Zo voorkom je problemen

Gooi geen kastanjes of dennenappels om mee te apporteren. Neem een eigen speeltje mee.

Houd je hond aangelijnd of dichtbij op plekken waar veel eikels en kastanjes liggen.

Oefen thuis een commando als “laat los” of “foei”, en beloon je hond als hij iets uit zijn bek laat vallen.

Ligt je tuin vol eikels of kastanjes? Veeg ze dan regelmatig op.

Herfstvruchten op een rij

Eikels en eikenbladeren: giftig.

Wilde kastanjes: giftig.

Tamme kastanjes: niet giftig, wel kans op verstopping.

Dennenappels: niet giftig, wel kans op verstopping of verwonding.

Paddenstoelen: veel soorten zijn giftig.

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