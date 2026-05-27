Uitbreiding landelijke jeugdbevoegdheden voor boa's per 1 juni

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 5:20
UTRECHT (ANP) - Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de openbare ruimte krijgen uitgebreidere mogelijkheden bij strafbare feiten gepleegd door jongeren. Per 1 juni 2026 kunnen deze boa's minderjarigen een reprimande geven of naar Halt verwijzen, zo maakte de stichting Halt bekend. De uitbreiding moet bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren.
Bij kleine vergrijpen als overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een politieagent jongeren een reprimande geven of naar Halt verwijzen voor een leertraject. Een boa kan op dit moment voor de meeste feiten alleen een boete geven.
Als de boa ook een pedagogische maatregel mag treffen, past dat in het streven om jongeren zoveel mogelijk buiten het strafrecht te houden. Bij een boete krijgt een jongere in sommige gevallen een strafblad, met mogelijk nare gevolgen voor de toekomst.
Volgens de stichting Halt wordt de maatregel toegejuicht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politie. Na een half jaar voeren het Openbaar Ministerie, de politie, de VNG en Halt een tussentijdse evaluatie uit.
