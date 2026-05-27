Ontbossing in Amazonegebied Brazilië op laagste niveau sinds 2019

BRASILIA (ANP/AFP) - De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019, volgens een rapport van monitor MapBiomas dat woensdag is gepubliceerd. Het grootste land van Zuid-Amerika verloor vorig jaar 985.000 hectare aan inheemse vegetatie, een daling van 20,6 procent ten opzichte van 2024, aldus MapBiomas.

Het cijfer omvat overigens niet de bossen die door branden verloren zijn gegaan. Na een recordseizoen met veel bosbranden in 2024 bleef het land vorig jaar relatief gespaard van grote branden.

President Luiz Inácio Lula da Silva, die in de verkiezingen van oktober een vierde ambtstermijn hoopt te winnen, heeft de strijd tegen ontbossing tot een speerpunt van zijn regering gemaakt. Na vier jaar van grootschalige houtkap onder zijn uiterst rechtse voorganger Jair Bolsonaro, heeft Lula beloofd de illegale ontbossing tegen 2030 volledig uit te roeien.

Het behoud van bosbedekking is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat bomen fungeren als natuurlijke koolstofopslag.