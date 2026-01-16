Uitnodiging Iran voor veiligheidsconferentie München ingetrokken

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Iraanse functionarissen zijn niet langer welkom op de veiligheidsconferentie in München volgende maand. Ze hebben wel een uitnodiging ontvangen, maar die is weer ingetrokken na het harde optreden van het Iraanse regime tegen de protesten in dat land.

"In het licht van de huidige gebeurtenissen gelden de uitnodigingen niet meer", zegt een woordvoerder. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder al gewaarschuwd tegen het ontvangen van functionarissen uit Iran. "Wij zien de deelname als ongepast, gezien het bloedige neerslaan van de protesten."

De afgelopen drie jaar waren de Iraniërs ook al niet welkom in München, maar dit jaar had de voorzitter juist besloten om ze wel uit te nodigen. Het is niet bekend of er wel Iraanse oppositieleden uit het buitenland mogen komen. Vorig jaar was Reza Pahlavi, de zoon van de in 1979 afgezette sjah, nog een van de deelnemers.