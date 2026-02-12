Uitnodiging voor gordelroosvaccinatie voor iedereen die 60 wordt

DEN HAAG (ANP) - Mensen die 60 jaar worden, krijgen voortaan een uitnodiging voor een gordelroosvaccinatie. Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Preventie) beperkt zich bewust tot deze groep. Daarmee volgt ze een advies van het RIVM op om het beschikbare geld zo goed mogelijk te besteden, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2027 trekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 47 miljoen euro per jaar uit voor de vaccinatie. Vanaf 2030 wordt dat verhoogd naar 53 miljoen euro per jaar. De financiering loopt tot en met 2039.

"Praktisch betekent dit dat we jaarlijks minimaal 150.000 mensen kunnen vaccineren", aldus de VVD-bewindsvrouw. Mensen die al 60 jaar of ouder zijn, komen niet in aanmerking voor het vaccinatieprogramma. "Omdat het gordelroosvaccin helaas erg duur is en er meer dan 5 miljoen 60-plussers in Nederland zijn, wisten we vanaf de start dat dat gewoonweg niet mogelijk is."

Blaasjes over lichaam en in gezicht

Mensen die niet in aanmerking komen voor het programma kunnen zelf een vaccinatie halen, zoals nu ook al het geval is. Die moeten het echter ook zelf betalen. Na twee vaccinaties zijn mensen goed ingeënt, volgens het RIVM.

Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken, dat na jaren weer actief kan worden. Meestal laait het weer op als mensen ouder worden en hun afweer slechter wordt. Mensen kunnen last krijgen van blaasjes over het lichaam en in het gezicht.