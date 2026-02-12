Van de Zandschulp ten koste van Tsitsipas naar kwartfinale Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - Botic van de Zandschulp staat in de kwartfinale van het ABN AMRO Open. De 30-jarige Nederlander rekende donderdag in Ahoy in twee sets af met de 27-jarige Griek Stefanos Tsitsipas: 6-4 7-6 (4). Van de Zandschulp speelt vrijdagmiddag tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Alex De Minaur en de Zwitser Stan Wawrinka.

Van de Zandschulp, de huidige nummer 65 van de wereldranglijst, speelde in Rotterdam onder leiding van zijn coach Raemon Sluiter bij vlagen heel goed tennis. Het was in ieder geval voldoende om de voormalige nummer 3 van de wereld uit te schakelen. Het was de eerste zege van Van de Zandschulp in drie onderlinge ontmoetingen.

Van de Zandschulp kwam snel op een 2-0-achterstand, maar wist in de derde en in de negende game de service van Tsitsipas te breken. Dat was voldoende om de set met 6-4 te veroveren tegen de huidige nummer 32 van de wereld. In de tweede set behielden beide tennissers hun opslag en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Van de Zandschulp de beste.

Van de Zandschulp komt voor het eerst zo ver op het ATP-toernooi van Rotterdam. "Ik wist dat ik zelf met druk moest spelen. Ik begon goed te serveren", zei Van de Zandschulp bij Ziggo. "Ik had hier misschien al eerder de kwartfinale moeten halen, maar ik ben blij dat ik nu wel bij de laatste acht sta."